Polícia Militar recupera em Rio Maria caminhonete roubada em Minas Gerais

Durante a Operação Saturação, realizada nesta terça-feira (7), a Polícia Militar do Pará, por meio do 17º BPM, recuperou uma caminhonete Toyota SW4 que havia sido roubada no estado de Minas Gerais. A ação ocorreu no município de Rio Maria, no sul do Pará.

Segundo informações do boletim da PM, por volta das 8h da manhã, as equipes receberam informações do Núcleo Integrado de Operações (Niop) sobre um veículo suspeito que estaria na cidade e poderia ser clonado. O delegado Júnior Duailibe, da Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, também foi acionado e solicitou apoio da guarnição militar para averiguar o caso.

Durante as diligências, os policiais localizaram a caminhonete Toyota SW4, de cor prata e placa RNF-4J11 (Uberlândia-MG), dentro de um galpão às margens da BR-155, próximo à empresa Fênix Lubrificantes, na saída para Redenção.

Após a verificação dos sinais identificadores, foi constatado que o veículo apresentava indícios de adulteração. Pela numeração do motor, os policiais descobriram a placa original RTH-9J58, que possui registro de roubo/furto há cerca de oito meses na cidade de Rio Paranaíba (MG).

O proprietário do galpão foi identificado é conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, onde ficou à disposição da Justiça. A ocorrência foi atendida pela viatura 1706, composta pelo Cabo Dias, Soldado Oliveira e Soldado Silva Costa, sob o comando do Tenente-Coronel Aviz, do 17º BPM/CPR XIII. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)