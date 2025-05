Polícia Militar prende homem acusado de tentativa de homicídio em Xinguara

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (24), após ser acusado de esfaquear outro indivíduo no bairro Centro, em Xinguara. A ação rápida da Polícia Militar resultou na localização e detenção do suspeito, que tentou fugir e se esconder em uma área de mata.

A tentativa de homicídio ocorreu por volta de 0h30, na esquina da rua Itacaiúnas com a rua Barão do Rio Branco. A guarnição da PM, composta pelo Subtenente Filho e 3º Sargento Palheta, foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) enquanto realizava a operação Saturação Noturna, determinada pelo comandante do CPR XIII, Coronel Formigosa.

No local, os policiais encontraram a vítima, identificada como Aldenor de Souza Costa, com um ferimento grave na região do pescoço. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já havia prestado os primeiros socorros e encaminhado a vítima à UPA de Xinguara em estado grave.

Testemunhas informaram que o autor do crime, identificado como Messias Lima dos Santos, havia fugido para o setor Bela Vista, escondendo-se nos fundos de uma residência na rua 04. Ao perceber a chegada da guarnição, o suspeito tentou escapar pulando muros e se embrenhando em um terreno baldio.

Com apoio de outras viaturas, solicitado pelo oficial de dia, Tenente França, os policiais realizaram uma varredura na área e conseguiram localizar o acusado escondido na mata. Messias recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara para os procedimentos legais. O caso segue sob investigação. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA)