Instagram lança novo aplicativo gratuito para competir com o CapCut e o Tik Tok

O Instagram lançou, nesta terça-feira (22), o aplicativo Edits, que se propõe a ser um rival do CapCut, ligado ao Tik Tok. O editor de vídeos, que foi anunciado em janeiro deste ano, está disponível de graça tanto para iPhones quanto para smartphones com sistema operacional Android.

O aplicativo é descrito como um “app pensado para criação de vídeo para criadores de conteúdo” e possui diversos recursos que vão desde adicionar anotações até acompanhar a performance de vídeos na plataforma da Meta.

Ainda há recursos como animações feitas com uso de inteligência artificial e possibilidade de uso de tela verde para substituir o plano de fundo de vídeos.

Para editar um vídeo no aplicativo é preciso clicar no ícone “+” no canto inferior do app. Feito isso, é preciso selecionar o vídeo ou a foto que o usuário deseja editar e a plataforma vai disponibilizar ferramentas de áudio, texto, voz, legendas, sobreposição, efeitos de som, recorte ou figurinhas.

É possível compartilhar o conteúdo nas resoluções HD, 2K e 4k, além da possibilidade de usar recursos como HRD. Ao contrário do CapCut, o Edits permite exportar o vídeo sem marca d’água gratuitamente. O aplicativo rival só disponibiliza a função para assinantes. (A Notícia Portal com informações Lucas Negrisoli Itatiaia)