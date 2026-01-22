São Félix do Xingu

Polícia Militar do Pará promove troca de comando no CPR XIII, em São Félix do Xingu

Mudança foi oficializada por meio de portarias publicadas no Boletim Geral da corporação; novo comandante assume o policiamento regional

22/01/2026

A Polícia Militar do Pará (PMPA) oficializou mudanças no comando do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), sediado em São Félix do Xingu, no sul do estado. As alterações constam no Boletim Geral nº 8, publicado no dia 14 de janeiro de 2026, por meio de portarias assinadas pelo comandante-geral da corporação, coronel Sérgio Ricardo Neves de Almeida.

As portarias entraram em vigor na data de sua publicação. O CPR XIII é responsável pelo policiamento ostensivo em São Félix do Xingu e outros municípios da região, considerada estratégica para a segurança pública no sul do Pará.

De acordo com a Portaria nº 125/2026, o coronel QOPM Marcus Vinícius Oeiras Formigosa foi exonerado da função de comandante do CPR XIII. O oficial foi transferido, por necessidade do serviço, para o Departamento Geral de Pessoal da PMPA, em Belém.

Na mesma publicação, a Portaria nº 166/2026 nomeia o coronel QOPM Lucenildo Corrêa Ferreira como novo comandante do CPR XIII. Antes da nomeação, o oficial exercia a função de diretor de Telemática da PMPA e foi transferido para o comando regional, também por necessidade do serviço.

Ainda conforme o Boletim Geral, a Portaria nº 167/2026 determina que o tenente-coronel QOPM Esmalie da Silva Mesquita passe a responder, de forma acumulativa, pela Diretoria de Telemática da PMPA, função anteriormente ocupada pelo coronel Lucenildo Corrêa Ferreira.

