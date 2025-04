Inicia amanhã julgamento de acusados por homicídio brutal em Tucumã

O Tribunal do Júri da Comarca de Tucumã iniciará, nos dias 02 e 03 de abril de 2025, o julgamento dos acusados Custódio Filho Santos Silva, Dejean dos Santos Silva e Francivaldo Ferreira Carvalho. Os três são apontados como responsáveis pelo homicídio de Laudivan Rodrigues Neves, ocorrido entre os dias 25 e 26 de junho de 2023, na zona rural do município.

Segundo a Denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará, os acusados teriam cometido o crime com extrema violência, utilizando facas para assassinar e decapitar a vítima. O crime foi qualificado como homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e meio cruel, além da impossibilidade de defesa da vítima. Além disso, os denunciados também responderão por ocultação de cadáver e furto qualificado.

A investigação policial reuniu provas materiais e testemunhais que embasaram a acusação. Durante a audiência de instrução, realizada em 20 de março de 2024, foram ouvidas testemunhas-chave, incluindo investigadores da Polícia Civil que participaram da elucidação do crime. O Ministério Público pediu a pronúncia dos três réus, que foram mantidos presos até a realização do julgamento.

A sessão do Tribunal do Júri será realizada no Fórum de Tucumã, com início previsto para as 08h00min. O julgamento contará com a presença de jurados, testemunhas, representantes do Ministério Público e da defesa dos acusados. A Justiça também permitirá a participação de testemunhas por meio virtual, caso não possam comparecer presencialmente.

A segurança do evento será reforçada com o apoio de pelo menos oito policiais militares, conforme solicitado pelo juízo. O caso, de grande repercussão na região, deve atrair a atenção da população local e de entidades ligadas aos direitos humanos e à segurança pública.

A expectativa é de que o julgamento se estenda por dois dias, com a apresentação das provas, depoimentos e os debates entre acusação e defesa. Ao final da sessão, os jurados decidirão sobre a culpabilidade dos réus, cabendo ao juiz a definição da sentença, caso sejam considerados culpados.

A população de Tucumã aguarda com expectativa o desfecho do julgamento, que poderá trazer um sentimento de justiça às famílias e à comunidade local, marcada pela brutalidade do crime. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Fotos: Juscelino Show e Néa Craveiro)