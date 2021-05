XINGUARA: PREFEITURA MUNICIPAL EMPOSSOU NOVOS SERVIDORES CONCURSADOS NESTA QUINTA-FEIRA (20)

O Prefeito Dr Moacir cumprindo exigências legais do concurso público realizado em 2020 e depois de todos os trâmites legais do certame, empossou 103 novos concursados, seguindo a etapa final do certame. O novos servidores irão integrar a administração pública municipal, firmando um compromisso do prefeito Dr Moacir com a melhoria do serviço público oferecido a população.