Polícia Militar apreende motocicleta com sinais de adulteração em São Félix do Xingu

Durante uma ação da Operação Saturação, realizada nesta quarta-feira (18), policiais militares do 36° Batalhão de Polícia Militar, subordinado ao CPR XIII, apreenderam uma motocicleta com sinais identificadores adulterados no Setor Cainágua, em São Félix do Xingu, sudeste paraense.

De acordo com o relatório da guarnição, composta pelo comandante 3º Sargento PM Brayan, o motorista 3º Sargento PM A. Silva e o cabo PM Amaral, a equipe patrulhava a Rua dos Ipês por volta das 11h30 quando avistou uma Honda Biz branca, placa QEE-3342, em atitude suspeita.

Após consulta nos sistemas policiais, foi constatado que o veículo possuía registros de ocorrências na cidade de Marabá (PA). Na abordagem ao condutor, identificado como Vanderlei dos Santos Silva, os policiais verificaram indícios claros de adulteração: a numeração do motor estava suprimida, caracterizando possível crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Diante da situação, a motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, onde foram adotadas as medidas cabíveis. O condutor também foi apresentado à autoridade policial para prestar esclarecimentos. A operação, coordenada pelo Comandante do CPR XIII, Coronel QOPM Formigosa, tem como objetivo intensificar o policiamento e coibir ações criminosas na região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto Divulgação)