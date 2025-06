Polícia Militar apreende arma de fogo e facão após ameaça em Xinguara

A Polícia Militar do Pará, por meio do 17º BPM/CPR XIII, registrou uma ocorrência de ameaça envolvendo arma de fogo e arma branca na noite do último sábado (21). O caso aconteceu na Rua das Esmeraldas, no setor Marajoara 02, em Xinguara.

De acordo com o relatório policial, por volta das 20h30, durante a Operação Saturação Noturna determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa, a guarnição composta pelo aspirante a oficial Brandão, 3º sargento Jair e 3º sargento Coutinho foi acionada para atender uma denúncia de ameaça entre vizinhos.

As vítimas, identificadas como Raimundo Rodrigues de Lima e José Ilson de Lima, relataram ter sido ameaçadas pelo vizinho, Valdemir Alves dos Santos, que estaria de posse de uma espingarda de fabricação caseira e um facão. Com autorização do acusado, os policiais realizaram buscas na residência e localizaram as armas escondidas atrás da geladeira. A entrada foi feita pelos fundos da casa, uma vez que a porta da frente estava trancada.

Diante dos fatos, o acusado e as vítimas foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde o caso foi apresentado ao delegado de plantão, Marcondes, e ao investigador Leandro, para os procedimentos cabíveis. A ação integra o trabalho contínuo de policiamento ostensivo e preventivo realizado pelo 17º BPM, sob o comando do tenente-coronel Aviz e subcomando do capitão Castro. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)