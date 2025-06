Grande Cavalgada Ruralista marca a programação de domingo da 28ª Expo Polo Carajás de Redenção

As famílias foram para as ruas, para as portas de casas, das lojas e para os espaços dos postos de gasolina neste domingo, 1º de junho, para ver mais uma grande cavalgada, como parte da programação da 28ª Expo Polo Carajás de Redenção, que foi aberta dia 31 de maio e prossegue até sábado, 7 de junho. Crianças, jovens e adultos eram só festa e felizes em contribuir, também, para manter uma grande tradição rural.

Todos saíram por volta das 10h das imediações do Parque de Exposição e percorreram as principais ruas e avenidas da cidade e nem se incomodaram com o forte sol do domingo.

“Mais de 4 mil cavaleiros e amazonas participaram da Cavalgada Ruralista, promovida pelo Sindicato Rural de Redenção, superando nossas expectativas com recorde de participantes e sem nenhum incidente grave”, afirmou Sivaldo Coimbra, da Comissão Organizadora da Cavalgada da Expo Polo Carajás. Também fazem parte da Comissão Organizadora Geraldo Júnior, Renata Santos e Ana Lívia.

GOVERNADOR E OUTRAS AUTORIDADES: O evento contou com a presença do governador do estado, Helder Barbalho; da vice-governadora Hana Ghassan; do prefeito de Redenção, Dr. Rener (PRD), e da vice, Renata Rocha (PL); dos deputados federais Joaquim Passarinho (PL-PA), Keniston Braga (MDB-PA) e Júnior Ferrari (PSD), deputados estaduais, vereadores e outras autoridades. Também participou da cavalgada o prefeito de Cumaru do Norte, Célio Nego (MDB), presidente da Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMAT Carajás), e o presidente do Sindicato Rural de Redenção, Márcio Borges, o “Marcin da Marcovel”, e diretores do sindicato.

Após a cavalgada, participantes retornaram no início da tarde para a área perto do Parque de Exposição, de onde saíram. Na Avenida Brasil, o SRR e a Prefeitura de Redenção ofereceram constelação assado para a população à vontade.

REPERCUSSÃO: Autoridades e participantes destacaram em entrevista ao programa Conexão Rural a importância da cavalgada de Redenção:

GOVERNADOR HELDER BARBALHO

“Muito feliz em participar desta cavalgada fantástica, uma grande confraternização do setor produtivo do sul do Pará aqui na Expo Polo Carajás. Essa região que tanto produz com qualidade e é referência para o Brasil e mostra a potência da produção rural do Pará, que gera emprego e renda e ajuda este estado bonito a crescer e a se desenvolver e colocar alimentos na mesa de todos os paraenses e as pessoas que aqui vivem. E sem dúvida alguma para mim e com alegria como produtor rural, muito feliz poder estar aqui neste momento de festa da vitória do agro paraense”.

VICE-GOVERNADORA HANA GHASSAN“Adorei o momento de estar participando dessa cavalgada, que é um evento tradicional aqui na região e representa a tradição e a força da economia de Redenção e do sul do Pará. Digo ao povo daqui para contar sempre com o apoio do governo do estado para a gente continuar avançando cada vez mais”.

Dr. RENER – PREFEITO DE REDENÇÃO“Muito gratificante está na cavalgada e ver as ruas lotadas, principalmente de famílias que saíram de suas casas para acompanhar essa festa, que é uma das maiores do Brasil. Então isso é muito bom. E nós, enquanto prefeito, queremos estar sempre parceiro do Sindicato Rural de Redenção para que a gente possa fazer esta festa ficar maior a cada ano que passa. Quero parabenizar cada um de vocês da imprensa que estão firmes ajudando a fazer essa divulgação. Sem vocês nós também não conseguiríamos mostrar o tão bonito e quão grande é essa nossa festa. Parabéns a vocês”.

CÉLIO NEGO – PREFEITO DE CUMARU DO NORTE

Acho que a cavalgada demonstra a força e o potencial do agronegócio no sul do Pará. Quero parabenizar o Sindicato Rural de Redenção, o presidente Marcin e sua diretoria, o prefeito Rener e todos que apoiaram a realização da cavalgada. É um grande evento e mostra a força do produtor rural e a força do agronegócio do sul do Pará. Isso demonstra o que é a realidade do nosso Brasil, que o agro é que sustenta esse país. Agradeço a presença do governador Helder, da vice-governadora Hana. Agradeceço ao presidente Marcin da Mercovel por este grande evento que é feito pelo Sindicato Rural de Redenção”.

MARCIN DA MARCOVEL, PRESIDENTE DO SRR: “Cavalgada maravilhosa. Presença do governador Helder Barbalho, da vice-governadora Hana e outras autoridades, produtores rurais e muita gente. Muito boa. Excelente festa. Obrigado a todos pela participação”.

FLÁVIO ALMEIDA – PRESIDENTE DA SUBSEÇÃO REDENÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB): “Em nome da OAB parabenizo o Sindicato Rural de Redenção pela festa e pela cavalgada. E quero reforçar nosso apoio e dizer que a cavalgada é cultura sim. Tamo junto”. (A Notícia Portal com informações de Lima Rodrigues)