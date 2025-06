Jovens são flagrados empinando motos e fogem da PM durante operação em Xinguara

Durante a madrugada deste sábado (28), a Polícia Militar de Xinguara, por meio do 17º BPM, realizou uma ação contra crimes de trânsito como parte da Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, Cel QOPM Formigosa. A ação ocorreu entre os dias 27 e 28 de junho, no turno das 19h às 7h.

Por volta das 2h50min, após diversas denúncias de moradores, guarnições da PM se deslocaram até a Rua Ouro, no Setor do Lago, onde um grupo de jovens foi flagrado realizando manobras perigosas com motocicletas, como empinar e circular em alta velocidade. Ao perceberem a presença policial, os indivíduos fugiram colocando em risco a própria segurança e a de terceiros.

As equipes iniciaram acompanhamento e conseguiram localizar os suspeitos novamente na Avenida B, no bairro Jardim América, próximo à Rua Silício. Novamente os jovens tentaram fugir, desta vez entrando em uma residência. Com apoio, os policiais conseguiram verbalizar e abordar todos os envolvidos, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara.

Sete motocicletas foram apreendidas, sendo algumas sem placa e com chassi adulterado:

•Honda CG Start 160, vermelha (sem placa)

•Honda CG Titan 150, preta, placa OTE 4D61

•Honda CG 125 Fan, azul, placa NSJ 6772

•Honda CG Titan 160, azul (sem placa)

•Honda XRE, prata, placa SGE2J18

•Shineray 175, preta

•Honda CG preta (sem placa e com chassi pintado)

Uma Honda Bros cinza também foi abandonada por um dos suspeitos durante a fuga.

Todos os envolvidos foram apresentados à Delegacia para os procedimentos legais. A ação contou com as viaturas VTR 1703 e 1704. (A Notícia Portal/ Emilly Dulcio)