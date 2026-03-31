POLÍCIA FEDERAL DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA FRAUDES EM LICITAÇÕES

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (31) a Operação Bico Duplo com o objetivo de aprofundar investigações sobre fraudes em licitações, corrupção passiva e frustração do caráter competitivo de certames públicos no sul do Pará.

As diligências ocorreram nos municípios de Conceição do Araguaia e também em Aparecida de Goiânia, onde foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, comerciais e em órgãos públicos municipais, conforme informações divulgadas pela própria PF.

A decisão partiu da Justiça Federal, que também determinou o sequestro e o bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados, além da quebra dos sigilos bancário e telemático. Um servidor público, cuja identidade não foi divulgada, foi afastado cautelarmente de suas funções.

A operação contou ainda com apoio técnico da Controladoria-Geral da União (CGU), que identificou indícios de direcionamento em editais e falhas na competitividade em contratos analisados. Segundo a investigação, as medidas de bloqueio patrimonial podem chegar a até R$ 27 milhões, valor que poderá ser usado para ressarcimento aos cofres públicos.

Durante as buscas, foram apreendidos documentos, mídias e dispositivos eletrônicos. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Redenção, onde passará por análise e perícia técnica para dar continuidade às investigações.

Apesar da polícia confirmar que houve prisão durante a operação, até o momento não foram divulgados mais detalhes sobre o suspeito ou as circunstâncias da detenção.(A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações de Pf)