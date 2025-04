PM do Pará é investigado por mensagens ofensivas sobre morte do papa Francisco

A Corregedoria da Polícia Militar do Pará informou nesta segunda-feira (21) que abrirá uma investigação administrativa para identificar o policial militar suspeito de debochar da morte do papa Francisco em um grupo de mensagens com outros integrantes da corporação. O conteúdo veio à tona após o vazamento de capturas de tela nas redes sociais.

Nas imagens divulgadas, um policial compartilha uma foto do pontífice com a frase: “Menos um comunista na Terra”. Outro agente responde: “Verdade, mano, já vai tarde”. Os participantes do grupo também divulgaram imagens do papa ao lado de líderes políticos como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros chefes de Estado. Em uma das mensagens, escreveram: “O único homem santo que viveu entre nós foi Jesus”.

Em nota oficial, a Polícia Militar do Pará afirmou que a Corregedoria irá apurar o caso, identificar o autor das mensagens e instaurar processo administrativo. A corporação declarou ainda que não compactua com desvios de conduta por parte de seus agentes. (A Notícia Portal/ Vinícius Soares Portal Debate)