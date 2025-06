Acusado de matar radialista no interior do Pará já havia atentado contra outro

O homem preso pelo assassinato do radialista Luizinho Costa, morto quando apresentava um programa de rádio ao vivo, em Abaetetuba localizada na Região do Baixo Tocantins, já era apontado como autor de uma tentativa de homicídio dois anos antes.

Gleydson Moraes Queiroz, conhecido como Cabeção, é acusado de atirar quatro vezes contra José Antônio Morais Pantoja, de 45 anos, servidor da Prefeitura de Barcarena, em maio de 2022. A vítima, chamada de Deda, sobreviveu após 22 dias em coma e ainda se recupera de sequelas.

Segundo José, o crime teria sido motivado por uma disputa familiar por um imóvel. Ele reconheceu Gleydson como o autor dos disparos e contou que o agressor o monitorou durante dias antes de atirar.

Gleydson foi preso em 29 de maio de 2025, acusado de matar Luizinho Costa com a mesma pistola calibre .40 usada no atentado contra José. Ele confessou o homicídio do radialista, mas nega a tentativa de assassinato anterior.

Apesar de ter uma ficha criminal extensa, Gleydson estava solto por decisões judiciais. Agora, além do assassinato, ele será julgado também pela tentativa de homicídio. “Estou vivo pela misericórdia de Deus. Espero justiça”, disse José. (A Notícia Portal com informações de Michel Garcia do Dol Carajás/ Foto: Divulgação)