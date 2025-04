Pistoleiro que matou empresário em 2024 é preso no Sul do Pará

No dia 20 de novembro de 2024, um homicídio chocou a população do município de Monte Alegre, localizado na calha norte do estado do Pará. Um homem chegou de moto-táxi em uma oficina, entrou, chamou o proprietário para fora e enquanto este virava de costas, foi atingido por um tiro à queima-roupa pelo indivíduo. O assassinato foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

O homicídio em questão teve como vítima Romário Rodrigues Fernandes, assassinado a tiros no dia 20 de novembro de 2024. O criminoso chegou ao local em um moto-táxi, abordou Romário em uma loja, o levou para fora e efetuou os disparos, que causaram morte imediata da vítima.

Agora, uma operação policial prendeu o sexto suspeito deste crime, sendo que ele é acusado de ser o pistoleiro visto nas imagens matando o empresário. A prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (28) e o suspeito foi localizado em uma área de mata, na zona rural de Itupiranga, distante cerca de 50 quilômetros de Marabá, no sudeste paraense.

A ação ocorreu durante a Operação “Engrenagem”, deflagrada de forma conjunta entre a Diretoria de Polícia do Interior (DPI), a 21ª Seccional Urbana de Marabá, a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) de Belém e Carajás, e a Delegacia de Homicídios de Marabá.

“O preso já era investigado pela equipe por agir como miliciano na região, e era reincidente em receber valores para cometer homicídios. Nós conseguimos localizá-lo em uma fazenda, que fica situada a 110 km da cidade de Itupiranga, onde o prendemos com o apoio da Core. Com ele, nós apreendemos várias armas de fogo, sendo um fuzil calibre ponto 762, uma arma calibre ponto 38, duas espingardas de calibres ponto 12 e ponto 16, munições não deflagradas de diversos calibres e cartuchos para armamento”, explicou o delegado Welington Kennedy, responsável pelas investigações.

“No dia 10 de março deste ano, os policiais civis conseguiram prender dois homens e uma mulher envolvidos no crime, em Monte Alegre. Já no dia 12 de março, outro homem e uma mulher foram presos no município de Santarém. A prisão de hoje contabiliza seis pessoas envolvidas na morte. Este foi um trabalho minucioso da investigação, conduzida pela equipe da Polícia Civil de Monte Alegre, que atuou em ação conjunta com o Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo e Médio Amazonas (NAI/BMA)”, informou o delegado Hennison Jacob, diretor da DPI. (A Notícia Portal/ Ascom Polícia Civil)