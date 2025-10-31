PF faz inspeção em veículos oficiais destinados ao transporte de autoridades na COP30

Parte das medidas de segurança da Cúpula dos Líderes, a Polícia Federal realiza varreduras técnicas nos veículos oficiais destinados ao transporte das autoridades. A ação tem como objetivo identificar e neutralizar eventuais ameaças ocultas, reforçando a prevenção contra atos criminosos e garantindo a segurança dos participantes do evento.

O procedimento, que mobiliza dezenas de policiais especializados e conta com o apoio de cães farejadores, tem como finalidade identificar e neutralizar quaisquer ameaças que possam comprometer a segurança não apenas das autoridades e sua comitiva, mas também dos demais participantes, funcionários e população que circulará pelas áreas da COP30.

Os veículos inspecionados serão conduzidos por equipes da segurança aproximada da Polícia Federal, responsáveis pelo transporte de Chefes de Estado, Ministros e demais autoridades durante os compromissos oficiais previstos na programação da COP30.

Além das inspeções nos automóveis, a Polícia Federal também realizará varreduras técnicas nas edificações onde ocorrerão as atividades da Cúpula dos Líderes, bem como em hotéis e demais locais que receberão representantes internacionais, palestrantes, ouvintes e participantes do evento.

Participam da ação conjunta a Polícia Federal e as Polícias Militares dos estados de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e do Tocantins. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação)