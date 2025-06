Palestras da Expo Polo Carajás 2025 atraem produtores rurais de Redenção e do sul do Pará

Casa cheia. Assim estava o espaço do tatersal do Sindicato Rural de Redenção, usado para as palestras de dois importantes palestrantes na noite de segunda-feira, 2 de junho durante o 4º Encontro Pecuária de Corte, dentro da programação da 28ª Expo Polo Carajás foi aberta no sábado, 31 de maio, e termina sábado, 7 de junho, no Parque de Exposição. A feira deve movimentar R$1 bilhão em negócios, segundo estimativa da diretoria do SRR.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Redenção, Márcio Borges, o Marcin da Marcovel, “o momento é de transformação no campo, a procura por alimentos cresce e os mercados estão cada vez mais competitivos, e a pecuária do sul do Pará tem um papel estratégico e de muita qualidade nesse contexto”.

Ele disse que estava “muito feliz com o auditório lotado em plena segunda-feira, com a presença de tantos produtores rurais” e também ressaltou “a importância da parceria com o Sebrae para realização de palestras de interesse do produtor durante a Expo Polo Carajás”.

O coordenador de eventos do Sindicato Rural de Redenção, Paulo Chapadense, agradeceu a presença de todos, destacou a importância da parceria com o Sebrae e desejou boas palestras a todos.

A gerente regional do Sebrae em Redenção, Janaína Goetten, parabenizou o Sindicato Rural pela realização das palestras, agradeceu a parceria com o Sebrae e a presença dos produtores rurais.

A 1ª palestra da noite foi com o zootecnista Ricardo Arantes. Ele abordou o tema: Como uma gestão eficiente transforma resultados na pecuária.

Formado pela Faculdade de Zootecnia de Uberaba (MG), Ricardo Arantes foi gestor da fazenda da família após a morte do pai, proprietário de fábrica de minerais em goiás, e coordenador de marketing da Nutron Cargill.

Em 2002 criou a Tri Comunicação e Treinamento, onde se dedica exclusivamente a treinar, impactar e ativar pessoas.

A segunda palestra promovida pelo Sindicato Rural de Redenção na noite de segunda-feira, 2 de junho, trouxe o tema: Boi na bolsa e tendências de mercado, com o professor do agronegócio, João Sebba.

Ele é atualmente o maior influenciador e professor do agronegócio no que se refere ao boi na bolsa de valores. É especialista em estratégica de comercialização antecipada e proteção contra oscilações de mercado.

João Sebba é o criador da maior comunidade de negócios da pecuária brasileira. “Bastante interessantes estas duas palestras desses especialistas em agronegócio. Quanto mais palestras para o produtor rural melhor. E isso o presidente do Sindicato Rural, Marcin da Marcovel, está fazendo muito bem durante a Expo Polo Carajás”, destacou o pecuarista Roberto Paulinelli, do Frigorífico Rio Maria. (A Notícia Portal com informações de Lima Rodrigues do portal Conexão Rural)