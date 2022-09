Homem é condenado pela morte da esposa após esconder ser portador de HIV

Um homem não identificado foi condenado, nesta segunda-feira (19), por homicídio contra a própria esposa após transmitir HIV para a companheira, mantendo relações sexuais sem proteção com a vítima, mesmo sabendo que estava infectado. Ele foi condenado a cumprir 12 anos de reclusão, com regime inicialmente fechado.

A decisão é do Tribunal do Júri da Comarca de Araranguá, que decidiu que o réu, morador de Santa Catarina, assumiu o risco de matar a esposa ao não tê-la informado da infecção, o que a impediu de se proteger ou buscar o tratamento adequado.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) informou que o réu não foi indiciado por feminicídio porque, na época do crime, a lei ainda não havia sido aprovada. Ele poderá recorrer em liberdade. As investigações apontaram que o homem sabia que estava com o vírus desde 2003, e mesmo assim manteve relações sexuais desprotegidas com a esposa.

A mulher foi levada para o hospital com um quadro grave de saúde, e chegou a ficar 10 dias internada. Ela descobriu o vírus durante a internação e morreu três dias depois da confirmação do diagnóstico. A vítima poderia ter realizado o tratamento adequado caso tivesse consciência da infecção. (A Notícia Portal / com informações de O Liberal).