Acontecimentos

PF e MPF deflagram operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Trincheira-Bacajá, no Pará

Ação conjunta identificou e desativou cinco frentes de exploração clandestina na região conhecida como Garimpo Manelão

23/01/2026

. A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público Federal, deflagrou nesta quarta-feira (22/1) a Operação Trincheira-Bacajá, com o objetivo de combater o garimpo ilegal no interior da Terra Indígena Trincheira-Bacajá, localizada no estado do Pará.

A ação contou com equipes em campo e apoio aéreo da PF, com atuação conjunta com o Ministério Público Federal.

A ação ocorreu na região conhecida como Garimpo Manelão, onde foram identificados cinco pontos de exploração clandestina. Os locais foram alvo de mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares. Durante a operação, foram desativadas estruturas utilizadas na atividade criminosa, resultando na interrupção completa das frentes de garimpo identificadas.

A ação contou com equipes em campo e apoio aéreo da PF, com atuação conjunta com o Ministério Público Federal. ( A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação) 

23/01/2026

Notícias relacionadas

Dicas de Direito nº I: O Dano Moral

28/03/2019

Lei da Ficha Limpa pode se tornar empecilho a candidaturas de Moro e Dallagnol

02/12/2021

XINGUARA-PA: Polícia prende homem com pássaros silvestres e arma de fogo

17/02/2023

Saiba quando será a entrevista no Jornal Nacional de Ciro Gomes, Lula e Bolsonaro

18/08/2022
Botão Voltar ao topo