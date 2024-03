PAU D’ARCO: PESQUISA REGISTRADA MOSTRA LIDERANÇA DE DOMINGOS E CLIDEAN EM SEGUNDO LUGAR

Com menos de sete meses para as eleições municipais de 2024, foi divulgado a primeira pesquisa oficial e registrada na região do Araguaia. A beneficiada foi Pau d’Arco, município situado às margens da BR-155.

O levantamento foi realizado no período entre 14 e 17 de março deste ano pela equipe do INSTITUTO DOXA ARTE & COMUNICAÇÃO de Belém, Pará.

Na modalidade espontânea, ou seja, quando não são informadas opções de nomes, o eleitorado respondeu que se as eleições fossem hoje, o candidato escolhido seria Domingos Enfermeiro (MDB) com 40,1% das intenções de voto. Clidean Chaves (UNIÃO) ficaria em segundo lugar com 20,5%. O prefeito Fredson foi apontado por 2,1% dos entrevistados como opção de voto e 37,3% ainda estão indecisos.

Já na modalidade estimulada, Domingos Enfermeiro também lidera com 47,2% e Clidean fica em segundo com 26,1%, indecisos atingem 23,2% e brancos/nulos 3,5%.

REJEIÇÃO: Clidean, que é apoiado pelo prefeito Fredson Pereira, é o mais rejeitado com 25,3% e Domingos tem 19,7% de rejeição. Aqueles não rejeitam nenhum dos candidatos marcam 26,8% e 28,2% não opinaram.

Foram entrevistados 367 eleitores divididos na zona urbana e rural: Centro Paraíso I, Paraíso II, Vale da Benção, Vila Boa Sorte, Vila Marajoara, Assentamento Guarantã e Santa Lúcia foram as localidades pesquisadas.

A pesquisa está registrada na justiça eleitoral com o número de identificação: PA-08736/2024 e foi contratada por MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA. A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. (A Notícia Portal – Renê Valente)