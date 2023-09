PAU D’ARCO: Conheça os vereadores que seriam eleitos se a eleição fosse hoje, segundo pesquisa.

Aproximando-se das eleições de 2024, o cenário político no sul do Pará começa a se definir. Uma pesquisa realizada na cidade de Pau D’Arco mostra as preferencias da população para os cargos de vereadores na câmara municipal. Dos nove principais nomes, estão quatro seriam reeleitos. Aproximando-se das eleições de 2024, o cenário político no sul do Pará começa a se definir. Uma pesquisa realizada na cidade de Pau D’Arco mostra as preferencias da população para os cargos de vereadores na câmara municipal. Dos nove principais nomes, estão quatro seriam reeleitos.

A pesquisa realizada foi da categoria ‘espontânea’, que é quando não é dado aos entrevistados alternativas. Apenas são colhidas e catalogadas as respostas da seguinte pergunta: “SOBRE AS ELEIÇÕES DO PRÓXIMO ANO, EM QUEM VOCÊ VOTARIA PARA VEREADOR DE PAU D’ARCO SE A VOTAÇÃO FOSSE HOJE?”

Outros dados da pesquisa revelam que 52,4% da população reprova a atuação da câmara atualmente, apenas 15,9% aprova e 31,7% não quis opinar.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Desttaq Gestão e Comércio, foram feitas 170 entrevistas individuais e domiciliares, a margem de erro é de 3% para mais ou para menos. E foi feita no período de 30 a 31 de Agosto.

VEJA A LISTA COMPLETA COM TODOS OS NOMES CITADOS NA PESQUISA.

(A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)