Pastor Océlio Nauar é eleito presidente da COMIEADEPA para o quadriênio 2026–2029

O pastor Océlio Nauar de Araújo foi eleito, nesta terça-feira (2), presidente da Convenção de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Pará (COMIEADEPA), para o período de 2026 a 2029. A eleição, a primeira após a morte do então presidente, pastor Gilberto Marques, marcou um novo ciclo para a Assembleia de Deus no Pará.

Com votação expressiva, o pastor Océlio recebeu 1.589 votos, ultrapassando 60% dos mais de 2.300 ministros aptos a votar. Ele disputou o pleito encabeçando a Chapa 1, derrotando o pastor Jaime Pires, presidente interino da COMIEADEPA e líder da Chapa 2.

A vitória de Océlio Nauar repercutiu amplamente. Ele recebeu cumprimentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador Helder Barbalho, de prefeitos, parlamentares estaduais e federais, além do presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), pastor José Wellington Costa Júnior, que saudou publicamente ambos os candidatos e destacou a lisura do processo eleitoral.

Pastor Océlio, que também preside a Assembleia de Deus em Tucuruí, assume agora o comando de uma das convenções mais tradicionais do país. Fundada há 102 anos, a COMIEADEPA é reconhecida nacionalmente como a convenção número 1 da denominação, organizada ainda pelos missionários Gunnar Vingren e Daniel Berg.

A Assembleia de Deus no Brasil: A Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do Brasil e uma das maiores do mundo. Fundada oficialmente em 18 de junho de 1911, em Belém, teve origem com a chegada dos missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg em 19 de novembro de 1910.

Marcos históricos

• 1911: Separação da Igreja Batista e fundação da Missão de Fé Apostólica.

• 1918: O movimento passa a adotar o nome Assembleia de Deus.

• Décadas subsequentes: Expansão pelo Norte e Nordeste, estabelecendo-se no Rio de Janeiro em 1922 e posteriormente em todo o Brasil.

Estrutura

A denominação é composta por centenas de convenções estaduais e regionais. As principais são:

• CGADB – Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil

• CONAMAD – Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério Madureira

• CADB – Convenção da Assembleia de Deus no Brasil

Doutrina e prática: A Assembleia de Deus mantém caráter pentecostal clássico, com ênfase no batismo no Espírito Santo; nos dons espirituais; na evangelização; na Bíblia como única regra de fé e prática; e em princípios éticos e conservadores.

Quem é o pastor Océlio Nauar de Araújo: Com 63 anos, o pastor Océlio Nauar de Araújo é um dos líderes mais influentes da Assembleia de Deus no Pará. Radicado em Tucuruí, exerce há décadas o cargo de Pastor Presidente da igreja no município, tendo atuado também em Cametá, Baião, Novo Repartimento e Monte Alegre.

É fundador de importantes instituições evangélicas e educacionais da região, como a Faculdade Gamaliel, uma das maiores do interior do Pará; Rádio Filadélfia, emissora de comunicação cristã; e o Centro Educacional Cultural da Amazônia (CECAM).

Formação acadêmica: O pastor possui sólida formação teológica e humanística, incluindo graduação em Teologia (1988–1990) e em Filosofia (1997–1998), especialização em Administração Escolar e em Filosofia Contemporânea, mestrado em Teologia, além de doutorados em andamento em Divindade e Ciências da Religião. Ele também leciona disciplinas como Teologia Sistemática, Filosofia, Ética Cristã e História do Cristianismo.

Produção intelectual: É autor de diversos livros e materiais didáticos, entre eles: O que todo obreiro precisa saber (2002); História da Assembleia de Deus em Tucuruí (2001); 101 Mensagens para você (1998); O Plano de Deus para você (1992).

Além disso, participou de conferências, ministrou seminários e publicou artigos em revistas cristãs no Brasil e no exterior.

Reconhecimentos: Ao longo da carreira, recebeu diversas honrarias, como Título de Cidadão de Tucuruí; Honra ao Mérito da Assembleia Legislativa do Pará; Moção de Congratulação no Rio de Janeiro; Cidadão Repartimentense e diversos reconhecimentos municipais e estaduais.

O que representa sua eleição: A eleição de Océlio Nauar sinaliza continuidade da tradição centenária da Assembleia de Deus no Pará, fortalecimento institucional da COMIEADEPA, unidade entre os ministérios após um período de transição e valorização da liderança regional, especialmente do interior do estado.

Com vasta experiência pastoral, acadêmica e administrativa, Océlio Nauar assume a missão de conduzir a convenção paraense num período de grandes desafios sociais, espirituais e organizacionais. (A Notícia Portal com informações de Carlos Magno do Blog Zé Dudu/ Foto: Reprodução Redes Sociais)