Pará volta a alcançar o melhor resultado na geração de empregos na região Norte

No primeiro quadrimestre de 2023 o Pará obteve o melhor resultado na geração de empregos formais, com carteira assinada, entre os estados da região Norte. Com seis mil postos criados só em abril, mais da metade dos 10.840 empregos gerados na região, o Pará ficou em 9º lugar no ranking nacional, avançando em relação a março, quando ficou em 12º.

Na análise do período de janeiro a abril deste ano, o Estado obteve a 13ª colocação entre as 27 unidades federativas, com quase 14 mil postos – mais do que o registrado no mesmo período em 2022, atesta o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O estudo sobre movimentação do emprego formal mostra que em abril, no comparativo entre admitidos e desligados em todo o Pará, foram 35.307 admissões contra 29.269 desligamentos, gerando um saldo positivo de 6.038 postos de trabalho. O resultado é significativo diante do verificado no mesmo período do ano passado – 4.831 postos -, quando houve 34.026 admissões e 29.195 desligamentos. No balanço acumulado entre maio de 2022 e abril de 2023, o Pará também tem o melhor saldo da região Norte, com 35.696 postos de trabalho.

Todos os setores econômicos de atividades no Pará apresentaram crescimento na geração de empregos formais, com destaque para o setor de Serviços, com um saldo positivo de 3.110 postos de trabalho, seguido da Indústria, com saldo positivo de 1.189 vagas. O Comércio apresentou 843 contratações formais, enquanto o setor da Construção Civil teve 750 admissões. Por fim, a Agropecuária registrou 146 novos empregos. (A Notícia Portal/ Agência Pará)