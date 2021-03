Pará recebe mais de 117 mil doses da vacina CoronaVac

O Pará recebeu na tarde desta quarta-feira, 17, mais uma carga de vacinas contra covid-19. Nesta oitava remessa, 117.400 doses da CoronaVac, imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. As novas dosas devem ser distribuídas aos municípios paraenses. O governador Helder Barbalho (MDB) anunciou em seu twitter o momento da chegada das vacinas.

Vacinação no Pará: A vacinação contra covid-19 no Pará começou no dia 19 de janeiro de 2021 e, até terça-feira, 16, foram 265.568 pessoas vacinadas com a 1ª dose em todo o estado. Segundo o levantamento da Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa), até esta data, foram distribuídas aos municípios 409.094 doses de vacinas e 346.799 foram aplicadas, sendo 265.568 como 1ª dose e 81.231 como 2ª dose.

A campanha de vacinação paraense ainda está na primeira fase, contemplando apenas os seguintes grupos prioritários: trabalhadores de saúde; pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas aldeados. (por Roma News)