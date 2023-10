Ourilândia do Norte: Polícia Civil prende homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável.

A Polícia Civil de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, prendeu um homem suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável na cidade. Havia um mandado de prisão contra o investigado, que foi cumprido pelos agentes nesta quarta-feira (25). Uma operação foi montada e teve êxito. Por se tratar dessa natureza de crime, a investigação ocorre sob sigilo.

Em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Fato Regional não irá mostrar o rosto do suposto pedófilo, já que seria possível identificar a vítima através dele. Pela legislação, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade devem ser totalmente protegidas de exposição e ter a intimidade preservada para evitar que sejam revitimizadas.

Após ser localizado, o homem foi capturado e encaminhado para exame de corpo de delito e está à disposição do Poder Judiciário. (A Notícia Portal/Da Redação do Fato Regional)