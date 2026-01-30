Oito cães morrem após suspeita de envenenamento em comunidade rural de Monte Alegre

Oito cachorros morreram após um suposto envenenamento na comunidade Zona do Lago, área rural de Monte Alegre, no oeste do Pará. O tutor dos animais denunciou o caso depois que todos morreram praticamente ao mesmo tempo, o que reforça a suspeita de crime.

Além disso, um vídeo que circulou nas redes sociais, principalmente em Santarém, mostra os cães agonizando, com tremores e convulsões, momentos antes de morrerem. As imagens causaram revolta e evidenciam a crueldade do episódio. Até agora, ninguém foi formalmente identificado como responsável.

Moradores cobram justiça: De acordo com moradores, os animais apresentaram sintomas semelhantes pouco antes da morte. Por isso, a comunidade acredita no uso de veneno.

Uma moradora desabafou e cobrou justiça.

“Foram oito cachorros envenenados em Monte Alegre. A gente acredita que foi veneno, porque morreram todos de uma vez. Isso foi um assassinato. Queremos justiça para descobrir quem fez essa barbaridade com esses animais”, afirmou.

Enquanto isso, o caso ganhou repercussão nas redes sociais, especialmente após outros episódios recentes de violência contra animais no país.

Polícia investiga e destaca gravidade do caso: A Polícia Civil registrou a ocorrência e abriu investigação. Segundo o escrivão Robson Socorro, o crime é grave e precisa de apuração rigorosa.

Ele explicou que a legislação atual prevê penas mais severas quando há morte do animal. “Hoje não é mais apenas detenção. A pena pode chegar de dois a cinco anos de prisão. É um crime sério, e quem faz isso precisa ser responsabilizado”, declarou.

Como não houve flagrante, equipes devem ir até a comunidade nos próximos dias. Além disso, os agentes vão ouvir moradores, levantar informações e tentar identificar os autores.

O escrivão também ressaltou que conflitos entre vizinhos, comuns em áreas rurais, não justificam esse tipo de violência. “Não existe justificativa para envenenar e matar animais dessa forma. É um ato dantesco e será investigado”, completou.

Perícias já foram solicitadas: Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Monte Alegre investiga a denúncia de maus-tratos a animais com resultado morte, ocorrida no domingo (25). Testemunhas já prestam depoimento e, paralelamente, peritos vão analisar o local para esclarecer as circunstâncias e a autoria do crime.

Por fim, moradores relatam medo de novos episódios semelhantes. Além da dor pela perda dos animais, eles pedem mais fiscalização e responsabilização dos envolvidos. ( A Notícia Portal com informações Estado do Pará On Line/ Foto: Reprodução)