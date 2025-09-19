São Félix do Xingu sedia reunião sobre regularização fundiária da Gleba Maguary

Neste sábado (20), o Sindicato dos Produtores Rurais de São Félix do Xingu promove um encontro considerado histórico para a região. A pauta principal é a regularização fundiária da Gleba Maguary, um processo que envolve desde o georreferenciamento até a titulação definitiva das terras, uma disputa que já se arrasta há mais de quatro décadas.

Em agosto deste ano, um encontro sobre a disputa fundiária reuniu autoridades e tratou da situação de mais de 3 mil famílias que aguardam definição sobre a posse da área há mais de 40 anos. O governador do Pará, Helder Barbalho, participou, em Brasília, da primeira audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a Gleba Maguary. A reunião envolveu representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e da Advocacia-Geral da União (AGU), com o objetivo de avançar na regularização da área que abrangem também por exemplo Vila Tancredo Neves, Ladeira Vermelha e Distrito de Carapanã.

O encontro em São Félix do Xingu será realizado às 9h, no Tattersal do Sindicato, e contará com a presença de representantes do Instituto de Terras do Pará (ITERPA) e do deputado estadual Torrinho Torres.

Segundo a organização, o objetivo é fortalecer o debate, garantindo mais segurança jurídica às famílias que vivem e produzem na região e abrindo caminho para novos investimentos e desenvolvimento no campo. Ao final da programação oficial, haverá um churrasco de confraternização entre os participantes.

O sindicato reforça que a presença da comunidade rural é essencial, já que a mobilização coletiva é fundamental para a conquista da tão esperada regularização fundiária. (Roney Braga A Notícia Portal/Foto: Wesley Costa, Fato Regional)