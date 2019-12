Prefeito de Pau D’arco vem investindo pesado na cultura do município

Neste ano de 2019 o Concurso Garoto e Garota estudantil de Pau D’arco completou 2 anos de realização na coordenação do Diretor do Departamento de cultura Gustavo Barros, e sempre com todo o apoio da Secretaria de Educação e Prefeitura Municipal de Pau D’arco. O evento busca valorizar a beleza da juventude Paudarquense em especial dos alunos e alunas da Rede de ensino fundamental e estadual. O evento aconteceu no dia 14 de Dezembro em comemoração a 27 anos da cidade, com uma noite repleta de atrações, corte de bolo, apresentação cultural, entrega de lotes, show com Edu Braga e Marcelo Martins e o Concurso Garoto e Garota estudantil. O concurso vem sendo realizado pelo departamento de cultura; através da Secretaria de Educação (André Fontes), aonde vem contribuindo com muito apoio, dedicação e esforço para que o evento acontecesse de forma brilhante e organizada.

O concurso agradece ao Prefeito Fredson Pereira pelo apoio as manifestações culturais Paudarquenses e pelo excelente trabalho na Gestão que visa atender e reforçar todas as áreas da atuação da gestão.

O concurso Garoto e Garota estudantil edição 2019 teve apoio de patrocinadores que apoiam este evento, que através de uma linda parceria contribuíram com brindes para cada ano se tornar melhor e mais valorizados o evento. E foi com muito carinho que preparamos este desfile para enfatizar o que há de melhor no nosso município no quesito de beleza, à dedicação de cada candidato e candidata no desfile, disse Gustavo Barros.