ENERGIA: Conta de luz mantém bandeira tarifária verde em março, sem cobrança extra, diz Aneel

As contas de luz continuarão em março com a chamada bandeira tarifária verde, que não gera cobranças adicionais para os consumidores, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta-feira (28).

O mecanismo tarifário aumenta os custos da energia quando sai do patamar verde para o amarelo ou o vermelho, o que acontece de acordo com a oferta de geração no sistema.A manutenção da bandeira verde, que já vigorou em fevereiro, acontece em meio à previsão de “condição hidrológica favorável” no próximo mês, dada a predominância das hidrelétricas na matriz elétrica do Brasil, segundo a Aneel.

A definição do patamar verde pela agência reguladora confirma expectativas de especialistas, que disseram à Reuters que as contas poderão seguir sem cobranças adicionais por alguns meses devido às chuvas mais favoráveis desde o fim de janeiro, que têm recuperado o nível dos reservatórios das hidrelétricas. Reuters