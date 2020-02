CANAÃ DOS CARAJÁS: Mais cinco empresas estão aptas a se instalar no Distrito Empresarial

A prefeitura de Canaã dos Carajás realizou, na última semana, certame para concessão gratuita de terreno no Distrito Empresarial do município. Na ocasião, cinco empresas que apresentaram propostas foram avaliadas, venceram o processo e estão aptas para se instalar no local. A concessão adquirida habilita as empresas a atuarem em Canaã pelos próximos 20 anos.

As novas empresas são: Construções e Tecnologia Ambiental – Eireli, JF Ferragens e Ferramentas LTDA. EPP, Lokaminas Equipamentos LTDA, Sotreq S/A, além da Cooperativa Agroecológica e da Agricultura Familiar de Carajás (Coofac).

As empresas agora cuidarão das licenças de instalação e operação, têm seis meses para iniciar as obras e no máximo dois anos para começar as atividades. A Sotreq, que já atua em Canaã, ampliará a sua atuação, aumentando a expectativa de geração de emprego e renda.

Já a Lokaminas, deve gerar mais de 300 empregos diretos no município. Vale lembrar que uma das leis do Distrito Empresarial é que pelo menos 70% das vagas sejam destinadas a funcionários de Canaã. Neste caso, as contratações devem ocorrer pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine).