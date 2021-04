“Não tenho medo de morrer”, diz delegado exonerado por investigar Salles

Ele foi exonerado da superintendência da PF no Amazonas após apresentar notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Segundo Saraiva, o ministro é conivente com a grilagem de terras feita em áreas de proteção permanente no Pará. A informação é do Congresso em Foco.

De acordo com o veículo, Alexandre Saraiva disse que ao entrar na polícia sabia que estava correndo risco de morte, por isso, não tinha “medo de perder o emprego”. “O senhor estava me ameaçando. Não tenho medo nem de perder a vida”, disse o policial que afirmou não defender nenhuma ideologia política ou partidária. “Quero defender o meio ambiente pensando no Brasil”.