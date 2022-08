Polícia Militar do Pará recebe novos armamentos vindos da Itália

A Polícia Militar do Pará (PMPA) recebeu na manhã desta quarta-feira (31) novos armamentos vindos da Itália para incrementar o arsenal em todo estado. As armas, do tipo Beretta APX Full Size calibre ponto 40, foram adquiridas com recursos do governo, num processo de licitação internacional que iniciou no ano passado. As armas foram apresentadas no almoxarifado da PM, localizado na avenida Brigadeiro Protásio, bairro de Souza, e contou com a participação do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior. Em julho, a PM já havia recebido mil pistolas e 18 fuzis também vindos da Itália.

Todos os equipamentos serão distribuídos para as unidades militares da Região Metropolitana de Belém (RMB), Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM), Comando de Policiamento da Capital II (CPC II) e Comando de Missões Especiais (CME) e novos soldados. Serão entregues 2,5 pistolas de um total de 6.810 equipamentos neste segundo lote. A previsão é de que os armamentos sejam concedidos até o final de 2022.

No dia 7 de julho, a Polícia Militar recebeu mil pistolas ponto 40 e 18 fuzis, chegou por volta das 12h45, no Aeroporto Internacional de Belém. O armamento foi escoltado e apresentado no anexo do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) da PM. A carga vinda da Itália foi recebida pelo comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior.

A Polícia Militar informou que as mil pistolas Berettas, modelo APX, Full Size calibre ponto 40 serão conferidas pelo Exército Brasileiro, órgão fiscalizador de toda aquisição de armamento para as polícias. Após, será iniciado o processo de treinamento dos “armeiros”, policiais que fazem a manutenção dos armamentos em cada batalhão. Em seguida, será promovido treinamento para os policiais que vão utilizar o armamento nas ruas. (A Notícia Portal / com informações de O Liberal)