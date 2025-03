Superintendência do INCRA desmente líder de movimento sobre indicação para ocupar área

Na manhã desta segunda-feira (10) a Superintendência Regional do Sul e Sudeste do Pará, do INCRA em Marabá emitiu nota se posicionando em relação a declarações feitas por um líder de um grupo de sem terra que se prepara para ocupar uma área em Ourilandia do Norte, próximo ao Projeto Onça Puma.

Para a Polícia Militar o homem disse havia recebido informações de Andreyk, de que a referida área não existe documentação, o que culminou com a decisão de organizar a ocupação.

Em Nota, o órgão se posicionou afirmando que não tem qualquer relação com as pessoas citadas no boletim policial o que culminou com a reportagem. E que qualquer utilização indevida da instituição ou do nome de seu superintendente para qualquer prática irregular, será devidamente encaminhado para apuração na Polícia Federal. (Lourivan Gomes / A Notícia Portal)