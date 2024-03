Na estreia do técnico Gustavo Morínigo, Remo vence o Trem-AP e avança para as quartas de final da Copa Verde

O Clube do Remo, que tenta o bicampeonato da Copa Verde, fez sua estreia na competição na noite desta quinta-feira (7). O Leão Azul encarou o Trem-AP e derrotou o adversário pelo placar de 3 a 1, no Estádio Evandro Almeida, o Banpará Baenão, em Belém.

Apesar do resultado com dois gols de diferença, o time azulino pegou sufoco da Locomotiva de Macapá. Felipinho, Ribamar e Kanu marcaram para o Remo, enquanto que Daniel Felipe deixou sua marca para o Trem. A partida marcou a estreia do técnico paraguaio Gustavo Morínigo no comando do Leão.

Com a classificação, o Remo encara o Amazonas-AM pelas quartas de final da Copa Verde. A equipe amazonense eliminou o Capital-TO, goleando o adversário pelo placar de 4 a 1. Os dois times vão se enfrentar em jogos de ida e volta, com o primeiro em Belém e o segundo em Manaus.

O jogo: Leão classificado!

O Remo começou pressionando e abriu o placar logo aos seis minutos. Felipinho recebeu passe, cortou para dentro e chutou para o fundo do barbante, 1 a 0 Leão. Foi o primeiro gol de Felipinho como jogador profissional. Jaderson tentou de fora da área, o goleiro Vitor Luiz defendeu para a equipe do Trem. Só dava Leão. Pavani cruzou da esquerda e Daniel Felipe quase marcou gol contra.

Minutos depois, Felipinho deu belo lançamento para Echaporã, que chutou para a grande defesa do goleiro Vitor Luiz. Tácio chutou de fora da área e o goleiro Marcelo Rangel espalmou salvando o gol de empate da equipe do Amapá. Após uma lambança da zaga remista, Aleilson pegou a sobra, driblou o goleiro Marcelo Rangel, mas não conseguiu concluir a jogada.

Já no segundo tempo, Thalys cruzou da direita para Echaporã, mas o atacante remista desperdiçou a chance chutando para fora. O Trem chegou ao empate. Daniel Felipe cobrou pênalti e marcou, aos nove minutos, 1 a 1. Mas não deu nem tempo de comemorar e o Leão passou a frente novamente. O atacante Ribamar desencantou e marcou seu primeiro gol com a camisa do Remo, aos 12 minutos, 2 a 1 para os azulinos.

O técnico Sandro Macapá, do Trem, reclamou com a arbitragem e levou cartão vermelho, aos 26 minutos. Depois de um bate e rebate na área do Leão Azul, Caíque emendou de três dedos e o goleiro Marcelo Rangel salvou o Remo com uma grande defesa. Echaporã chutou de fora da área e quase marcou o terceiro gol azulino, o goleiro Vitor Luiz defendeu bem. Kelvin fez boa jogada individual e chutou, Echaporã entrou de carrinho, mas não acertou o gol da Locomotiva do Amapá.

Na reta final de jogo, o Trem quase empatou. Após cruzamento dentro da área, Daniel Felipe cabeceou e o goleiro Marcelo Rangel salvou. Quem não faz, leva. O atacante Kanu, cria da base remista, em jogada individual, marcou um golaço, aos 49 minutos. Placar final: Remo 3 x 1 Trem.