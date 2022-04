Ourilândia do Norte: Nervosismo entrega homem que estava traficando drogas

A Polícia do sul do Pará continua nas suas investidas no combate ao tráfico de drogas. Diversas incursões estão sendo feitas, muitas delas com a ajuda de denúncias anônimas o que tem ajudado na prisão de muitos traficantes e no conseqüente desbaratamento da logística do tráfico.

Uma abordagem de rotina da equipe policial do Grupo Tático Operacional – GTO, da cidade de Ourilândia do Norte, no sul do Pará , resultou na prisão de Wesley Pajeú, acusado de atuar como traficante na cidade.

A prisão ocorreu na tarde da última segunda-feira (25), no momento em que a guarnição militar fazia o trabalho de ronda e policiamento pelas ruas da cidade e resolveu fazer a abordagem do acusado.

Durante a abordagem, o homem demonstrou um certo nervosismo no momento em que os policiais resolveram fazer uma revista pessoal.

O nervosismo tinha um motivo: o homem carrega nos bolsos da bermuda uma porção de maconha e um cigarro já pronto para o uso. Na conversa mais profunda e detalhada com os policiais , o acusado revelou que em sua residência, havia uma quantidade maior do produto entorpecente conhecido como maconha.

A guarnição seguiu até ao residencial onde do acusado morava e na casa dele foi encontrado uma porção de maconha prensada com peso de 90 gramas, uma balança de precisão e dinheiro fracionado, provavelmente produto da venda da droga.

Diante da materialidade, o homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Fato Regional