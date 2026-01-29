Municípios da PA-279 estão entre os 500 prioritários do programa Brasil Sem Fome

Municípios da região da PA-279, como Xinguara, Tucumã e São Félix do Xingu, estão entre as cidades prioritárias do programa Brasil Sem Fome, do Governo Federal.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome divulgou a lista dos 500 municípios que vão receber apoio técnico e institucional para combater a insegurança alimentar grave. A decisão foi oficializada por meio da Portaria número 1.148 de 2026, publicada no Diário Oficial da União.

O Pará é o estado com o maior número de cidades contempladas: 83 municípios, incluindo importantes polos do sul e sudeste paraense, como os localizados ao longo da rodovia PA-279.

Segundo o Ministério, os municípios foram selecionados com base no número de famílias em situação de risco alimentar grave, identificado pelo indicador CadInsan.

O apoio federal terá duração de 12 meses e vai contar com articuladores estaduais, que vão auxiliar na organização da rede local de atendimento. A proposta é integrar os serviços de saúde, assistência social e segurança alimentar, garantindo que famílias vulneráveis sejam encaminhadas aos serviços públicos.

Para receber o apoio, os municípios precisam assinar um Termo de Aceite e aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dentro dos prazos estabelecidos pelo Governo Federal. Caso alguma cidade não manifeste interesse, a vaga poderá ser repassada a outro município do mesmo estado. ( A Notícia Portal com informação do Site Brasil 61/ Foto/ Divulgação)