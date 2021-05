CASO CÍCERO: OAB DIZ QUE POLÍCIA OCULTOU PROVAS QUE INOCENTAM ADVOGADO JOSÉ VARGAS JUNIOR

“Fui preso para prejudicar a investigação dos mandantes da chacina de Pau D’Arco”. A denúncia é de José Vargas Júnior, advogado dos sobreviventes do massacre que afirma estar sendo vítima de uma armação da Polícia Civil e do Ministério Público. Sua prisão vem sendo questionada por órgãos internacionais e nacionais, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que acusou a polícia de ter ocultado provas que o inocentariam.