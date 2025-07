Município de Bannach avança com novos investimentos e apoio do Governo Federal

Nesta quinta-feira (10), o município de Bannach, no sul do Pará, viveu um momento histórico com a assinatura de um importante convênio junto ao Governo Federal. Ao lado do ministro do Turismo, Celso Sabino, a gestão municipal tendo à frente o Prefeito Valber Milhomem (União Brasil) oficializou o projeto de construção do Lago Municipal, uma obra que promete transformar a realidade local com impacto direto no turismo, lazer e valorização cultural.

Além disso, durante o encontro, o município foi contemplado com uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, destinada à área da saúde pública. Os recursos vão ampliar investimentos, fortalecer a rede de atendimento e garantir mais qualidade nos serviços voltados ao bem-estar da população.

Outro avanço importante foi a entrega de uma nova máquina Patrol, que será utilizada na manutenção e melhoria das estradas vicinais, contribuindo diretamente para a mobilidade, o escoamento da produção e o acesso de comunidades rurais. (Roney Braga A Notícia Portal)