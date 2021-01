Acidente com ônibus de Belém que ia para Santa Catarina deixa 10 mortos e 6 feridos

Pelo menos 10 pessoas morreram e seis ficaram feridas em um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (25), na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e portais de notícias do Paraná, o ônibus de turismo com placa de Belém descia a Serra do Mar, quando saiu da pista e tombou às margens da rodovia. Segundo a empresa Arteris Sul, concessionária do trecho, o veículo seguia na direção do estado de Santa Catarina.

Ainda segundo o BPMOA, as informações iniciais indicam que além das 10 mortes, duas pessoas estão em estado grave, e outros quatro passageiros tiveram ferimentos moderados.

A Polícia Militar informou que haviam 57 passageiros dentro do veículo no momento do acidente, além de dois motoristas. (Diário online)