Após discussão com ex-marido mulher é assassinada em Canaã dos Carajás

O corpo de Nayara do Carmo foi encontrado na noite deste domingo (28), em uma das galerias da Avenida Transcarajás, em Canaã dos Carajás. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito pelo crime de feminicídio é o ex-marido, Francinaldo Cosmo dos Santos, que está foragido.

A polícia informou que, por volta das 17h30, o casal estava dentro de um carro e teria iniciado uma discussão que terminou com um tiro disparado pelo suspeito, atingido a cabeça da vítima que morreu na hora. Francinaldo teria jogado o corpo da ex-mulher e em seguida, fugiu no veículo. De acordo com testemunhas, ele não aceitava o fim do relacionamento com Nayara.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ligar no número da PM – 190 (com informações do Zé Dudu)