MPF instaura procedimento para apurar morte durante operação da Polícia Federal no Pará

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento investigatório criminal (PIC) para apurar as circunstâncias da morte de Marcello Vitor Carvalho de Araújo, de 24 anos, ocorrida na manhã desta quarta-feira (8), durante operação da Polícia Federal (PF) no bairro do Jurunas, em Belém (PA). A morte ocorreu durante o cumprimento de mandados judiciais da Operação Eclesiastes.

Como parte da investigação, iniciada ainda nesta quarta-feira, o MPF requisitou informações à Superintendência Regional da PF no Pará, ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML).

A decisão de instaurar o procedimento se baseia, entre outras normas, nas Resoluções nº 181/2017, nº 20/2007 e nº 310/2025 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que tratam do procedimento investigatório criminal, do controle externo da atividade policial e da atuação do Ministério Público em investigações de mortes cometidas por agentes de segurança pública. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Pará/ Foto Art; Divulgação)