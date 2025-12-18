Brasil

Motta cassa mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Câmara dos Deputados cassou mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem por motivos distintos. Decisão ainda precisa de assinaturas para oficialização.

18/12/2025

Em uma decisão proferida pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados na tarde desta quinta-feira (18/12), o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), cassou os mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Ambos os parlamentares, que se encontram nos Estados Unidos e afastados das atividades no Congresso, tiveram suas cassações determinadas por motivos distintos.

Informações preliminares indicam que, apesar da decisão, ainda faltam as assinaturas dos integrantes da Mesa Diretora para a oficialização completa da medida. As cassações, no entanto, deverão sair no Diário Oficial desta quinta-feira.

O deputado Alexandre Ramagem teve seu mandato cassado por ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com trânsito em julgado, a uma pena de 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado, devido à sua participação na trama golpista de 2022. Já a cassação de Eduardo Bolsonaro se deu pelo acúmulo de faltas na Câmara dos Deputados. O parlamentar está nos Estados Unidos desde fevereiro e não possui autorização para votação à distância. ( A Notícia Portal com informações de Gustavo Dutra/ Foto: Agência Brasil) 

