Motorista é flagrado com carga irregular em São Félix do Xingu

A abordagem ocorreu no dia 31 por volta das 16h30 na Avenida Rio Xingu, após populares informarem à guarnição que um carro, sem placas, estava prestes a cair de cima de um caminhão em movimento. Os policiais localizaram o caminhão e deram ordem de parada ao condutor.

Durante a abordagem, o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez, como olhos vermelhos, fala arrastada e hálito alcoólico. Ele também não apresentou a documentação do veículo que transportava na carroceria do caminhão.

Além do veículo sem placas, estavam sendo transportadas seis pranchas de madeira com cerca de cinco metros cada, três botijões de gás vazios e 14 engradados com garrafas vazias. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, onde foram adotadas as medidas cabíveis. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)