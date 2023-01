Motociclista fica gravemente ferido após colidir com carro na BR-155

Na madrugada deste domingo (29) por volta das 2h um homem acidentou-se na BR-155, próximo à faculdade FIC em Redenção.

O homem estava conduzindo uma moto Honda, modelo Titan de cor azul e bateu de frente com um carro Honda City de cor preta.

A polícia foi acionada e compareceu ao local do acidente. O motorista do carro relatou que estava dirigindo normalmente pela sua mão da via, já a motocicleta vinha no sentido contrário.

Em determinado momento, o pilotou ultrapassou uma carreta e continuou avançando em direção ao Honda City até ocorrer a colisão, vindo a cair em uma ribanceira.

A polícia verificou que o motorista do carro não tinha sinais de embriaguez.

O condutor do Honda City acionou o SAMU e o motociclista que estava inconsciente, com fraturas expostas, foi encaminhado para o Hospital Regional de Redenção.

(A Notícia Portal -Ana Luiza Oliveira com informações da Polícia Militar)