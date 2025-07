Moradora encontra cobra em caixa de papelão em Redenção; é o quinto caso na mesma casa

Uma dona de casa levou um grande susto na manhã desta terça-feira (1º), ao encontrar uma cobra dentro de uma caixa de papelão enquanto fazia a limpeza da área de lazer de sua residência. O caso aconteceu por volta das 10h, na Rua Leopoldo Rodrigues, no setor São José, em Redenção, no sul do Pará.

Apesar do susto, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a captura do animal de forma segura.

De acordo com a moradora, esta é a quinta vez que uma cobra aparece em sua casa. Ela acredita que a recorrência desses casos esteja relacionada às queimadas que ocorrem na serra próxima à região, forçando os animais a buscarem abrigo em áreas urbanas.

O Corpo de Bombeiros alerta para que moradores redobrem a atenção e, ao encontrar animais silvestres, evitem o contato direto e acionem imediatamente as autoridades competentes. (A Notícia Portal com informações do Smart Notícias/ Foto: Divulgação)