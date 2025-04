Morador do Pará está entre os 11 mortos em capotamento de ônibus em Minas Gerais

Um grave acidente envolvendo um ônibus interestadual na rodovia MG-223, entre Araguari e Tupaciguara (MG), na madrugada de terça-feira (8), deixou 11 mortos, entre eles Kleyton Serra da Silva, de 40 anos, natural de Barcarena (PA).

O veículo, operado pela empresa Real Expresso, saiu de Anápolis (GO) com destino a São Paulo (SP) transportando 53 passageiros. Por volta das 3h40, o motorista perdeu o controle do ônibus em um trecho da rodovia, provocando o capotamento.

Entre os mortos identificados estão:

• Duas crianças irmãs, de 2 e 6 anos;

• Três homens, com idades entre 40 e 69 anos;

• Três mulheres, de 53, 56 e 62 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) relatou que vários passageiros sofreram ferimentos graves, incluindo fraturas expostas e até uma amputação. Há suspeitas de que algumas vítimas não usavam cinto de segurança, pois foram arremessadas para fora do veículo. O motorista saiu ileso.

Investigação em andamento: As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. A Real Expresso não se manifestou oficialmente até o momento. Familiares das vítimas estão sendo contatados para identificação e repatriação dos corpos. (A Notícia Portal/ com informações de Barcarena Online)