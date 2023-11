Ministro do Turismo Celso Sabino recebe pré-candidatos em Brasília

O Ministro do Turismo Celso Sabino (UB) realizou na tarde desta segunda-feira (30) em Brasília uma reunião com parlamentares, prefeitos e pré-candidatos a prefeitos de municípios paraenses.

O ministro falou a cerca do crescimento do partido União Brasil e sobre as metas para 2024, em especial o lançamento de candidaturas a prefeitos e vereadores.

Sabino disse que a partir de janeiro próximo passará a visitar os municípios paraenses para promover o fortalecimento das pré-candidaturas a prefeito e vereador. “Independente da minha presença vocês já podem começar a realizar as convenções, criar e por para funcionar o movimento Jovem e a frente Mulher” explicou o Ministro durante a sua fala.

PRESENÇAS: Estiveram presentes ainda o deputado estadual Eliel Faustino, Vários prefeitos, entre eles Dr. Moacir Pires – de Xinguara; Isvandires Martins ‘Vandin’ – Água Azul do Norte e Fredson Pereira – Pau D’arco, além de pré-candidatos a prefeito como Waltinho do Ouro – Rio Maria, Valber Milhomem – Bannach e o médico Thiago Sanches – Floresta do Araguia, que realizou a sua filiação no UB e recebeu o aval do Ministro para concorrer a eleição para prefeito do município do Abacaxi. (Lourivan Gomes / A Notícia Portal / Brasília)