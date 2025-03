Março Lilás: Prefeitura de Bannach promove caminhada de prevenção ao câncer de colo do útero

Março é um mês de conscientização e cuidado com a saúde da mulher. Além de celebrar o Dia Internacional da Mulher (8 de março), o período também marca o Março Lilás, campanha dedicada à prevenção e ao combate do câncer de colo do útero, uma das principais causas de morte entre mulheres no mundo.

Comprometida com essa causa, a Prefeitura de Bannach, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), intensificou suas ações de conscientização. Entre as iniciativas, está a caminhada de prevenção, que busca reforçar a importância dos exames regulares, especialmente o Papanicolau, fundamental para o diagnóstico precoce da doença.

Além disso, durante todo o mês, as unidades básicas de saúde do município estarão realizando coletas do exame preventivo com maior frequência, facilitando o acesso das mulheres aos cuidados essenciais.

“O fortalecimento da prevenção ao câncer de colo do útero é uma das nossas prioridades na saúde pública municipal. Por isso, neste mês, estamos intensificando as ações para conscientizar a população sobre a importância da prevenção. Aqui em Bannach, levamos isso muito a sério, garantindo exames acessíveis nas unidades básicas de saúde”, destacou o prefeito Valber Milhomem.

Com essa mobilização, a Prefeitura reforça seu compromisso com a saúde feminina, promovendo informação, acesso e prevenção para um futuro mais saudável. (Roney Braga/ A Notícia Portal)