Lula se reúne com Celso Sabino após União Brasil exigir saída imediata do governo

Entre reuniões de gabinete e pressão partidária, o destino de Celso Sabino à frente do Ministério do Turismo pode ser definido nesta sexta-feira (19). O ministro, filiado ao União Brasil, se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir se permanece no cargo, após a Executiva Nacional da legenda aprovar, na última quinta-feira (18), resolução que exige a saída imediata de todos os integrantes do partido no governo federal.

A medida estabelece um prazo de 24 horas a partir da publicação da resolução, atingindo diretamente ministros e dezenas de ocupantes de cargos na administração direta e indireta. Conforme o estatuto do União Brasil, o descumprimento da determinação pode resultar em processo disciplinar e até expulsão por “infidelidade partidária”. Entre os principais afetados, além de Sabino, está o ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA), cuja saída do governo foi definida pelo Progressistas, que concedeu um prazo maior de 30 dias.

REORGANIZAÇÃO DA BASE ALIADA: A decisão do União Brasil e do PP força o Palácio do Planalto a reorganizar a Esplanada dos Ministérios. A movimentação política, segundo analistas, pode ser aproveitada pelo governo para atrair novos aliados e fortalecer a base no Congresso, especialmente diante da perda de bancadas expressivas para votação de projetos estratégicos.

COP3O EM BELÉM

O contexto da possível saída de Sabino é ainda mais delicado pelo calendário de eventos internacionais. O ministro representa o Pará, palco da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) em 2025, evento que colocará o estado e o Brasil em evidência global, exigindo articulação e liderança do Ministério do Turismo.

Com União Brasil e PP fora da gestão, o Planalto abre espaço para negociações com outros partidos do Centrão e da centro-esquerda, que podem ser contemplados com ministérios e cargos estratégicos em troca de apoio político, garantindo estabilidade para o governo nos próximos meses. (A Notícia Portal com informações de Sales Coimbra- Fonte:SBT News e O Tempo/ Foto: Marcelo Camargo Agência Brasil)