Luís Fabiano mostra garra e conquista vice no rodeio de Bannach

O jovem peão de rodeio Luiz Fabiano, 22 anos, natural de Rio Maria, foi um dos grandes destaques do Rodeio de Bannach, realizado no último fim de semana como parte das comemorações do 32º aniversário do município. Com uma excelente performance na fase semifinal, o cowboy garantiu sua vaga na grande final da competição.

Durante a apresentação decisiva, Luiz Fabiano sofreu um acidente ao bater a cabeça no touro e desmaiou ainda na arena. Ele foi rapidamente socorrido e encaminhado ao hospital, permanecendo desacordado por cerca de uma hora. Porém recebeu alta e passa bem se recuperando em casa.

Mesmo impossibilitado de disputar a final, Luís Fabiano garantiu o segundo lugar, recebendo aplausos e homenagens do público. Sua coragem, técnica e espírito de superação emocionaram os presentes, reforçando o nome de Rio Maria no cenário do rodeio regional e Nacional.

Em entrevista por telefone, ao A Notícia Portal, o peão revelou que é patrocinado pelo empresário e pecuarista Hermínio Gomes, proprietário da Fazenda Marlboro Ranch, na zona rural de Rio Maria. Apesar da pouca idade, Luís já acumula conquistas expressivas, incluindo prêmios como motos e carros em competições realizadas no Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo.

Principais conquistas de Luiz Fabiano:

Campeão em:

• Rondon (PA)

• Tomé Açu (PA)

• Escalada do Norte (PA)

• Cia vs Bulls 3 Rodeio Show

• Ibitu (SP)

• Santana do Araguaia (PA)

• Canaã dos Carajás (PA)

• Ipixuna (PA)

Vice-campeão em:

• Santana do Araguaia

• Sapucaia

• Rio Maria

• Ourilândia

• Araporã (MG)

• Circuito CRS

Finalista em:

• Paragominas

• Conceição do Araguaia

• Iacanga (SP)

• Água Azul (2x)

• Dom Eliseu

• Xinguara (2x)

• Vila Canadá

• Araporã (MG)

• Tabapuã (SP)

• São Félix do Xingu

• Imperatriz (MA)

• Gaúcho do Norte Mato Grosso do Sul

• Colinas Tocantins

A determinação de Luís Fabiano e suas conquistas reforçam sua posição como um dos jovens talentos mais promissores do rodeio regional. (Roney Braga A Notícia Portal, Vídeo Mil Grau Rio Maria)