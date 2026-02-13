Lucas Monsef se destaca na juventude política de Redenção

Em meio à rotina intensa do curso de Medicina, Lucas Monseff, 25 anos, tem se destacado em Redenção não apenas pela dedicação acadêmica, mas também pelo compromisso com ações sociais e pela participação ativa nos debates políticos do município.

Acadêmico do 9º período de Medicina na Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida (FESSAR), Lucas divide o tempo entre os estudos e o trabalho voluntário junto a famílias em situação de vulnerabilidade social. Visitando comunidades, identificando necessidades e promovendo encaminhamentos, ele tem contribuído diretamente para amenizar dificuldades enfrentadas por diversas famílias.

Um dos principais destaques de sua atuação é a distribuição de cestas básicas, iniciativa que vem alcançando moradores de diferentes bairros da cidade. Para Lucas, a ação social vai além da assistência pontual. “Temos uma força incomparável. A experiência é indispensável, mas a juventude é necessária na política”, afirma.

Participação política

Além do trabalho social, Lucas tem ampliado sua presença nos debates públicos, defendendo maior envolvimento da juventude no cenário político local. Segundo ele, a participação dos jovens no processo político tem se tornado cada vez mais escassa, o que exige mobilização e conscientização.

A proposta, segundo destaca, é unir renovação e experiência, promovendo diálogo e construção coletiva.

Tradição familiar

Lucas também carrega um legado familiar de forte atuação em Redenção. Neto do reconhecido incentivador esportivo Wilson Monseff, ele mantém viva a tradição de participação ativa na comunidade. É filho de Emerson Monseff, nome consolidado na política local, eleito vereador por três mandatos consecutivos e presidente da Câmara Municipal por dois períodos. Durante sua atuação no Legislativo, Emerson foi responsável pela criação de importantes leis e pela realização do primeiro concurso público da história de Redenção. Atualmente, Emerson exerce a função de diretor regional do Departamento Estadual de Trânsito (Detran – PA)

Entre o exemplo familiar e os próprios ideais, Lucas Monseff constrói seu caminho unindo juventude, responsabilidade social e engajamento público, consolidando seu nome entre as novas lideranças do município. (A Notícia Portal / redação política e social)